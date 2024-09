La Gazzetta: "Stile Fonseca: miglior attacco e 9 marcatori"

vedi letture

Se il Milan ha faticato tanto per trovare equilibrio in difesa - e ancora c'è da lavorare e dare continuità alla bella prova contro l'Inter nel derby - si può dire che in queste prime giornate di campionato i rossoneri non abbiano avuto troppi problemi in attacco. O meglio si può dire che la squadra è cresciuta alla distanza, andando sempre in gol in ogni partita. E questo ha portato la formazione rossonera a essere il miglior attacco del campionato dopo le prime 5 giornate, un bel traguardo a cui bisogna dare seguito.

Questa mattina la Gazzetta dello Sport analizza la situazione e titola così: "Le vie del gol. Stile Fonseca: miglior attacco e 9 marcatori". In questo Milan tutti possono segnare. I rossoneri hanno realizzato in totale 11 reti in Serie A, fino a questo momento: queste sono state distribuite tra 9 giocatori. Solo uno è andato a segno più volte, Christian Pulisic in 3 occasioni. Gli altri otto marcatori: Morata, Okafor, Pavlovic, Leao, Theo, Fofana, Abraham e Gabbia. Già un chiaro indizio del buon lavoro offensivo di Fonseca. Ora il supporto deve continuare a esserci anche dietro.