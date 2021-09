La Gazzetta su Ibra: "Zlatan a piccoli passi, niente Champions. Torna dopo la sosta?"

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina su Ibrahimovic: "Zlatan a piccoli passi, niente Champions. Torna dopo la sosta?". Lo svedese non ha ricominciato ancora a lavorare in gruppo e dunque non sarà a disposizione di Pioli per il match di domani sera contro l'Atletico Madrid. Il suo rientro in campo dovrebbe quindi slittare a dopo la sosta di ottobre per le nazionali.