La Gazzetta su Ibra: "Zlatan ha due settimane per prepararsi al rientro. Ma senza correre rischi"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così su Ibrahimovic: "Zlatan ha due settimane per prepararsi al rientro. Ma senza correre rischi". Lo svedese, che sta recuperando dall'operazione al ginocchio dello scorso 18 giugno, sta lavorando ancora tra palestra e piscina, ma lunedì dovrebbe riprendere il lavoro sul campo in vista del ritorno in gruppo. L'obiettivo è essere a disposizione di Pioli per la prima partita di campionato contro la Sampdoria, ma a Milanello non si vogliono correre rischi e quindi tornerà in campo solo quando sarà al 100%.