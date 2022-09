La Gazzetta su Maldini: "Con lui 33 acquisti. Da Maignan a Tonali: quanti affari riusciti"

MilanNews.it

© foto di Pietro Mazzara

"Con lui 33 acquisti. Da Maignan a Tonali: quanti affari riusciti": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport sul dt rossonero Paolo Maldini che da quando è tornato al Milan come dirigente ha chiuso diversi grandi colpi di mercato, come per esempio Theo Hernandez, Ibrahimovic, Kjaer, Tomori, Maignan, Tonali e Giroud. Dal 2019 ad oggi, tante scommesse vinte e pochi flop.