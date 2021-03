La Gazzetta su Milan-Napoli: "Colpo Ringhio, rigore negato al Diavolo: è bufera Champions"

Nel taglio laterale della prima pagina odienra della Gazzetta dello Sport c'è spazio per il posticipo di ieri sera tra Milan e Napoli con il titolo seguente: "Colpo Ringhio, rigore negato al Diavolo: è bufera Champions". Match deciso da un gol di Politano, mentre nel finale è stato espulso Rebic. Adesso con la vittoria degli azzurri è bagarre per centrare il quarto posto che vorrebbe dire qualificazione in Champions League.