La Gazzetta su Rebic: "Ama i motori, meno i social. E segna solo per il Diavolo"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina su Ante Rebic: "Ama i motori, meno i social. E segna solo per il Diavolo". L'attaccante croato, che è l'uomo in più del Milan in questo avvio di stagione, è legatissimo alla sua famiglia, ama i motori e usa pochissimo i social. Intanto, il giocatore continua a non essere convocato in nazionale dopo le critiche al ct durante l'ultimo europeo.