La Gazzetta sui rossoneri: "Milan bello, ma che errori. Super Leao non basta"

C'è la sensazione del rimpianto in casa rossonero dopo la partita pareggiata contro l'Atalanta ieri sera a San Siro. Questo perchè il Milan domina per 90 minuti ma alla fine produce un solo gol e porta a casa un solo punto, contro una squadra di Gasperini che raramente si era trovata così alle corde negli ultimi due mesi. La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sulla sfida: "Milan bello, ma che errori". A trascinare i rossoneri è stato Rafael Leao ma purtroppo anche una delle migliori prestazioni stagionali del numero 10 portoghese non è bastata per avere la meglio dei bergamaschi.

Per questo la rosea continua con il titolo: "Super Leao non basta. Secondo posto a -4, l'Atalanta si salva". Un vero peccato per il Milan non essere riuscito a insidiare la Juventus nel momento di massima difficoltà dei bianconeri. Il peccato originale è la gara di Monza, buttata via: ieri il Diavolo aveva creato i presupposti per vincere ma ha peccato di precisione negli ultimi metri: "I rossoneri non concretizzano".