La Gazzetta sui tifosi rossoneri: "Reggio E...Milan. Almeno 18.000 allo stadio"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per l'ultima giornata di campionato, decisiva, contro il Sassuolo si poteva prevedere un esodo di tifosi rossoneri verso Reggio Emilia, soprattutto dopo i numeri fatti registrare sia in casa che in trasferta nel corso di questa stagione. Così infatti sarà, tanto che la Gazzetta dello Sport oggi titola con un bel gioco di parole: "Qui Reggio E...Milan. Tifosi rossoneri già in marcia, almeno 18.000 allo stadio". Il Mapei Stadium ha una capacità di 21.500 posti, fatto che renderebbe l'impianto come un piccolo San Siro: sembrerà quasi di giocare in casa. L'esodo, come sottolinea la rosea, non sarà solo da Milano ma da tutta Italia. E nello stesso capoluogo lombardo ci si ritrova - in attesa di avere novità sul maxischermo - nei luoghi preferiti dove vedere le partite.