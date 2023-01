La Gazzetta sul mercato delle milanesi: "De Ketelaere-Correa, le due facce di un flop"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina analizza di pari passo i momenti negativi di Milan e Inter che, alla radice, partono dagli stessi presupposti. Uno di questi è un mercato non all'altezza della situazione. Il titolo recita: "Le due facce di un flop. De Ketelaere-Correa, oltre 60 milioni per ora buttati via. Non può finire così". Il belga è stato il fiore all'occhiello della campagna acquisti estiva dei Campioni di Italia ma fino a questo momento non sta assolutamente ripagando i 35 milioni di investimento. Il Milan spera di trovare mentalmente il giocatore con il passare del tempo. A oggi, è una grandissima delusione.