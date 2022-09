La Gazzetta sul Milan: "Diavolo a due facce. Leao titolare in coppa, Origi contro il Napoli"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così sul Milan: "Diavolo a due facce. Leao titolare in coppa, Origi contro il Napoli". I rossoneri sono attesi da due sfide molto importanti: in Champions League contro la Dinamo Zagabria, Leao sarà regolarmente in campo, mentre contro il Napoli il portoghese sarà squalificato e al suo posto dovrebbe giocare Divock Origi.