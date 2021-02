La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così sul Milan: "Elliott raddoppia". Il fondo americano ci ha preso gusto e non sembra più intenzionato a lasciare a breve la guida del club rossonero. La proprietà milanista, che ha messo a disposizione praticamente due squadre a mister Pioli, punta a vincere in Italia e in Europa.