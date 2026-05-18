La Gazzetta sul Milan: "Il Diavolo rivede il Paradiso. Nkunku-Athekame piegano il Genoa, è quasi Champions"

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Con il successo di ieri a Genova, il Milan è sempre più vicino alla qualificazione in Champions. Basterà battere il Cagliari già salvo.

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina sul Milan: "Il Diavolo rivede il Paradiso. Nkunku-Athekame piegano il Genoa, è quasi Champions". Ieri a Marassi, la squadra di Max Allegri è tornata finalmente a vincere e con questo successo ha fatto un passo fondamentale verso la qualificazione in Champions League. Decisivi i gol di Nkunku su rigore e di Athekame. Ora al Diavolo basta battere domenica a San Siro il Cagliari che ieri ha conquistato la salvezza aritmetica.

Questo il tabellino di Genoa-Milan, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A.

GENOA-MILAN 1-2

Marcatori: 51’ Nkunku, 81’ Athekame, 87’ Vasquez.

LE FORMAZIONI

GENOA (4-3-1-2): Bijlow; Ellertson, Otoa, Marcandalli, Vásquez; Malinovskyi, Amorim (dal 90’+1 Martin), Frendrup; Baldanzi (dal 64’ Ekhator), Vitinha; Colombo (dal 85’ Ekuban). A disp.: Leali, Sommariva; Doucouré, Klišys, Ouedraogo, Sabelli, Zätterström; Grossi, Lafont, Masini. All.: De Rossi.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 76’ De Winter), Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana (dal 68’ Ricci), Jashari (dal 85’ Loftus-Cheek), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (dal 76’ Pulisic), Gimenez (dal 68’ Fullkrug). A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Modric, Balentien, Sardo, Vladimirov. All. Massimiliano Allegri

Arbitro: Sozza di Seregno.

Ammoniti: 48’ Bijlow, 63’ Gabbia, 63’ Vitinha, 71’ Tomori, 86’ Ricci.

Recupero: 1’ 1T, 10’ 2T.