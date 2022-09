La Gazzetta sul Milan: "La difesa al top un anno fa. Ora fatica: troppi errori"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport titola così stamattina sul Milan: "La difesa al top un anno fa. Ora fatica: troppi errori". Se nella scorsa stagione i rossoneri avevano costruito la vittoria della scudetto su una difesa che non concedeva nulla, ora la retroguardia milanista sta facendo più fatica, tanto da aver subito ben 7 gol nelle ultime 5 partite. Troppi errori individuali, come per esempio Dest e Tomori ieri contro il Napoli.