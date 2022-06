La Gazzetta sul Milan: "Le cinque sfide di Pioli"

MilanNews.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Le cinque sfide di Pioli". In vista della prossima stagione, il tecnico del Milan dovrà "affrontare" cinque sfide: innanzitutto dovrà cercare di ripetersi in campionato, anche se stavolta il Diavolo dovrà provare a vincere lo scudetto da favorito. La squadra rossonera dovrà fare certamente meglio in Champions League e cercare di andare avanti il più possibile. Per farlo il club di via Aldo Rossi cercherà di aumentare l'esperienza e la qualità della rosa milanista con nuovi rinforzi che Pioli dovrà essere bravo ad inserire in fretta nei meccanismi del suo Milan. L'allenatore milanista dovrà inoltre cercare di non far sentire più di tanto l'addio di un giocatore importante come Kessie. Ci sarà infine da "maneggiare" con cura anche il rientro di Zlatan Ibrahimovic che, dopo l'operazioe al ginocchio, tornerà in campo solo ad inizio 2023.