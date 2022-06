La Gazzetta sul Milan: "Niente aste sul mercato. Il budget per l'estate si aggira sui 50 milioni". Ma si tratta di una cifra indicativa

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così sul Milan: "Niente aste sul mercato. Il bidget per l'estate si aggira sui 50 milioni". I rossoneri sono da tempo su giocatori come Renato Sanches e Botman, su cui però sono piombati PSG e Newcastle. Il club di via Aldo Rossi non ha però intenzione di partecipare ad aste e quindi non si muoverà dalle sue offerte. Negli ultimi giorni, si è parlato molto del budget che sarà a disposizione di Maldini e Massara per il mercato estivo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni di euro: si tratta comunque di una cifra indicativa in quanto non è semplice da quantificare.