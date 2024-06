La Gazzetta sul nuovo Milan di Fonseca: "Riparto da Leao"

vedi letture

In merito al nuovo Milan di Paulo Fonseca, nominato ufficialmente qualche giorno fa nuovo allenatore del Diavolo, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Riparto da Leao". Nei giorni scorsi, prima di partire per le vacanze, il neo tecnico milanista è stato nel ritiro in Germania dove la nazionale portoghese si sta preparando per l'Europeo e ha fatto visita al numero 10 milanista che sarà un punto fermo della sua squadra.

Dall'Arabia Saudita potrebbe arrivare presto un'importante offerta per Leao, ma il Milan difficilmente darà il via libera alla sua cessione a meno che non arrivi una proposta davvero irrinunciabile. Nel contratto del portoghese è presente tra l'altro una clausola rescissoria da 175 milioni di euro. Il nuovo Milan di Paulo Fonseca ripartirà da Rafael Leao.