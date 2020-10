La Gazzetta sul ritorno di Ibra: "La fame è la solita, sgridate ai giovani: il Milan ora sorride"

"La fame è la solita, sgridate ai giovani: il Milan ora sorride": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito al ritorno in campo di Ibrahimovic. Lo svedese, che venerdì aveva annunciato di essere guarito dal Covid-19, è tornato ad allenarsi in gruppo e ieri, nella partitella contro la Primavera, ha segnato un gol e fornito un assist per uno dei due gol di Daniel Maldini. A Milanello, si è rivisto il solito Ibra che non ha perso l'abitudine a spronare e rimproverare i suoi compagni di squadra.