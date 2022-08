La Gazzetta sull'autore della rete rossonera: "Bennacer, gol pesanti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Torna a fare gol Ismael Bennacer, e che gol. Dopo aver segnato due gare cruciali lo scorso campionato con due tiri al volo favolosi (a Bologna e a Cagliari), il centrocampista algerino trova il palo più lontano e batte Musso per il gol del pareggio rossonero a Bergamo. Per questo motivo la Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sulle sue colonne: "Bennacer, gol pesanti". Il mediano è pronto a prendersi definitivamente il centrocampo del Milan in questa stagione, indicato a inizio raduno da Pioli come possibile giocatore chiave, e parla da veterano della squadra quale è: "Non dobbiamo perdere l’uomo, occorre rimanere concentrati per tutta la partita, lavoreremo sugli errori per fare meglio".