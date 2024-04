La Gazzetta sulle scelte di Pioli: "Leao non riposa: rilancio subito"

Dopo la brutta prestazione contro la Roma, il Milan riparte oggi da Sassuolo per riordinare le idee in vista proprio della gara di ritorno con i giallorossi in Europa League. Nonostante ci si potesse aspettare un turnover massiccio, il tecnico Stefano Pioli proporrà qualche scelta a sorpresa oggi al Mapei Stadium. Nello specifico su Rafael Leao che invece di riposare sarà riproposto in campo dal primo minuto. Ed è così che la Gazzetta dello Sport questa mattina titola: "Leao non riposa: rilancio subito". E poi su Mike Maignan: "Si ferma Maignan".

Nella brutta prestazione di giovedì, è spiccata la partita incolore di Leao a cui si chiede sempre qualcosa in più. Pioli gli darà subito una nuova opportunità di ritrovare fiducia. Nel sottotitolo della rosea si legge: "Pioli insiste con Rafa". Per Mike Maignan c'è invece cautela per la sua condizione fisica e oggi non è neanche convocato. Il sottotitolo prosegue: "Affaticamento per il portiere: a Roma dovrebbe esserci". Un altro che non riposerà sarà Ruben Loftus-Cheek confermato sulla trequarti, mentre staranno in panchina sia Tomori che Reijnders e Pulisic.