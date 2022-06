La Gazzetta titola: "Ibra, avanti per amore"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito al futuro di Zlatan Ibrahimovic, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Ibra, avanti per amore". Lo svedese, reduce dall'operazione al ginocchio che lo terrà fuori fino a gennaio, incontrerà la prossima settimana i dirigenti rossoneri per parlare del suo rinnovo per un'altra stagione. L'attaccante milanista firmerà un accordo con una parte fissa a cifre simboliche e una parte più consistente legata ai risultati personali e di squadra.