La Gazzetta titola: "Il calcio dà, ma ha poco in cambio"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha commentato così il bilancio integrato che la Figc ha pubblicato per l'undicesimo anno consecutivo con l'aiuto di PwC: "Il calcio dà, ma ha poco in cambio". Il settore calcistico in Italia, secondo lo studio, rimane uno dei più fiorenti e remunerativi per le casse dello Stato, anche nell'epoca covid. Ma c'è un problema che la rosea rimarca nel sottotitolo: "Ogni 18 euro di tasse solamente uno ritorna al sistema". Un dato sicuramente significativo. Inoltre c'è un calo significativo tra i giovani specialmente tra i praticanti che sono circa 4 milioni e mezzo.