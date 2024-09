La Gazzetta titola: "Il derby dei due mondi. Ora il Milan è spalle al muro"

Tutto pronto a Milano per il derby della Madonnina che metterà di fronte Inter e Milan, due squadre che si trovano in due momenti storici diametralmenti opposti sia in generale che nello storico degli scontri l'una contro l'altra. La Gazzetta dello Sport oggi presenta la sfida con questo titolo: "Il derby dei due mondi". C'è il mondo Inter, campione di Italia e che punta già oggi alla testa della classifica dopo aver fermato il Manchester City sullo 0-0 in trasferta in Champions League. Nerazzurri che vincono da sei derby consecutivi.

E poi c'è il mondo Milan, attualmente in totale subbuglio: una sola vittoria in cinque gare stagionali, il mister Fonseca già in bilico e tanti leader della squadra che in campo non fanno la differenza. La rosea sottolinea: "Lautaro e Inter, che occasione. Ora il Milan è spalle al muro, ma Morata...". Nel sottotitolo si legge: "L'argentino campione d'America contro lo spagnolo campione d'Europa. Una sfida nella sfida". Anche i due centravanti rappresentano due universi ben distinti e la partita si giocherà anche in base al loro stato di forma.