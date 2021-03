La Gazzetta titola: "Il Milan del futuro: Ibra, il suo vice e un 10. Il Diavolo da Champions passa dall'asse centrale"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Il Milan del futuro: Ibra, il suo vice e un 10. Il Diavolo da Champions passa dall'asse centrale". Arrivare in Champions è fondamentale per il club rossonero. Dal piazzamento finale in campionato dipenderà ovviamente la strategia del mercato estivo. In caso di arrivo tra le prime quattro, oltre ai rinnovi e al possibile riscatto di Tomori, servono anche un nuovo centravanti, un nuovo trequartista di ruolo e un attaccante esterno a destro.