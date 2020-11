La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Il Milan è da sogno". I rossoneri hanno portato a casa i tre punti anche ieri da Udine e così restano in vetta da soli alla classifica della Serie A. Decisivo, tanto per cambiare, Zlatan Ibrahimovic, autore di un gol e di un assist per la prima rete di Kessie.