La Gazzetta titola: "Juve-Milan a tuttocampo"

"Juve-Milan a tuttocampo": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in vista del big match di domenica sera tra bianconeri e rossoneri. A decidere la sfida saranno alcuni duelli molto interessanti come per esempio quello sulla fascia tra Cuadrado e Theo Hernandez, quello tra Cristiano Ronaldo e Kjaer e infine quello in mezzo al campo tra Bentancur e Calhanoglu.