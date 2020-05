La Gazzetta titola: "Maldini-Rangnick: lite e poi il silenzio. E Pioli aspetta"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Maldini-Rangnick: lite e poi il silenzio. E Pioli aspetta". In casa rossonera hanno fatto molto rumore le dure parole di Paolo Maldini nei confronti di Ralf Rangnick, candidato numero uno per la panchina del Milan della prossima stagione. Queste dichiarazioni del dt milanista, che non sono state commentate da Elliott, avevano l'obiettivo di proteggere il tecnico Pioli e i suoi collaboratori in un momento di grande incertezza.