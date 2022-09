La Gazzetta titola: "Mbappè-Giroud show ma è allarme Maignan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche la Gazzetta dello Sport dedica spazio alla vittoria della Francia che ha un po' di rossonero, nel bene e nel male. Il titolo della rosea recita: "Mbappè-Giroud show ma è allarme Maignan". Il numero 9 del Milan non si ferma e fa gol anche in nazionale: a meno 2 dal record all-time di Henry e rete più vecchia della storia della Francia. D'altro canto Mike Maignan esce all'intervallo per un problema al polpaccio: verrà valutato nei prossimi giorni.