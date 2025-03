La Gazzetta titola: "Milan, 90 milioni dai riscatti"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Milan, 90 milioni dai riscatti". Il club rossonero ha diversi giocatori in prestito che, se fossero venduti tutti a titolo definitivo, potrebbero portare un tesoretto importante: circa 90 milioni di euro. Ovviamente non sarà semplice cedere tutti, ma ci sono alcuni riscatti che sembrano molto probabili come per esempio quelli di Pierre Kalulu da parte della Juventus (14 milioni di euro), di Alvaro Morata (Galatasaray, 8 milioni) e di Devis Vazquez (Empoli, 1 milione).

Diversi riscatti in bilico

Ci sono poi altri riscatti che sono invece in bilico: Bennacer (Marsiglia, 12 milioni), Pobega (Bologna, 12 milioni), Adli (Fiorentina, 10 milioni), Colombo (Empoli, 7 milioni) e Okafor (Napoli, 23,5 milioni). Il Milan ha in ballo anche tre prestiti senza opzioni di riscatto, vale a dire quelli di Saelemaekers alla Roma, Kevin Zeroli al Monza e Marco Pellegrino all'Huracan.