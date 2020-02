L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Milan, recuperare 70 milioni. Sos per Leao e Paquetà". In questo momento, sia il portoghese che il brasiliano non sono titolari e quindi per il futuro in via Aldo Rossi si sta cercando una soluzione per non disperdere gli oltre 70 milioni di euro che sono stati spesi per acquistarli.