La Gazzetta titola: "Reijnders e Maignan nel futuro. Rinnovi pronti fino al 2029"

Sono passate poche settimane da quando Matteo Gabbia ha firmato il suo nuovo contratto con il Milan che lo ha legato al club rossonero ulteriormente, fino al 30 giugno 2029. A breve il centrale italiano potrebbe essere seguito a ruota da un paio di compagni molto importanti all'interno della rosa rossonera. Questa mattina la Gazzetta dello Sport parla dello stato delle trattative per il prolungamento del contratto di questi due calciatori, titolando: "Reijnders e Maignan nel futuro. Rinnovi pronti fino al 2029".

Nel sottotitolo viene aggiunta qualche informazione in più: "Adeguamento di ingaggio per entrambi e nessuna clausola rescissoria". Secondo la rosea è praticamente fatta per i rinnovi del portiere francese e del centrocampista olandese, con le trattative che hanno subito un'accelerata significativa negli ultimi giorni. Per entrambi il contratto verrà prolungato fino al 2029 e tutti e due godranno di un adeguamento dello stipendio: Maignan passerà a 5 milioni, mentre Reijnders si attesterà sui 3.5. Nei due accordi non sono previste clausole rescissorie.