L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul Milan: "Baby per volare". A gennaio la priorità sarà prendere un difensore centrale: i primi due nomi della lista sono Kabak e Lovato. Il club inizia a guardarsi intorno anche in vista del mercato estivo: per l'attacco è spuntato il nome del figlio di Lilian Thuram.