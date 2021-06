La Gazzetta titola sul Milan: "Giroud, avanti tutta"

"Giroud, avanti tutta": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito al mercato del Milan che è vicino a trovare un accordo con il centravanti sulla base di un biennale (più opzione per il terzo anno) da 4 milioni di euro netti a stagione. L'operazione andrà però in porto solo se il francese riuscirà a liberarsi a zero dal Chelsea.