La Gazzetta titola: "Tutto su Onyedika ma per 5 milioni"

Tra i vari nomi usciti per il centrocampo del Milan, uno dei più ricorrenti è quello di Raphael Onyedika, nigeriano classe 2001 che gioca nel Midtjylland. La Gazzetta dello Sport questa mattina ha titolato così sul mercato rossonero: "Tutto su Onyedika ma per 5 milioni". Per la rosea il dialogo tra i club è avviato e l'operazione assolutamente alla portata dei Campioni d'Italia, con i danesi che chiedono almeno 7 milioni di euro. Ciononostante il Milan non vorrebbe andare oltre i 5 milioni e dovrebbe anche prima far spazio nella rosa lasciando partire Tiemouè Bakayoko.