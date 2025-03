La Lazio espugna San Siro. Il CorSport in apertura: "Non è Milan"

"Non è Milan". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si è concentrato sulla sconfitta subita dal Milan a San Siro. I rossoneri hanno incassato il terzo ko consecutivo in campionato, cedendo anche di fronte alla Lazio che ha trovato la vittoria nel finale grazie al rigore di Pedro. I biancocelesti erano riusciti a portarsi in vantaggio con Zaccagni, subendo l'1-1 da Chukwueze prima della trasformazione decisiva dello spagnolo. Lazio che torna al quarto posto, mentre il Milan sprofonda in nona posizione.

Questo il tabellino di Milan-Lazio 1-2, gara valevole per il 27° turno del campionato di Serie A Enilive:

MILAN-LAZIO 1-2

Marcatori: 28' Zaccagni (L), 84' Chukwueze (M), 98' Pedro (L)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez (45' st Walker), Gabbia (83' Jovic), Pavlovic, Theo; Musah (37' Joao Felix), Fofana (70' Thiaw); Pulisic (70' Chukwueze), Reijnders, Leao; Gimenez. A disp. Sportiello, Torriani, Tomori, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Camarda, Abraham, Sottil. All. Sergio Conceiçao.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic (45' st Lazzari), Gigot (79' Patric), Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni (79' Pedro); Tchaouna (57' Vecino). A disp. Mandas, Furlanetto, Pedro, Noslin, Belahyane, Nielsen, Ibrahimovic. All. Marco Baroni.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Ammoniti: 76' Gimenez (M), 80' Leao (M), 92' Vecino (L)

Espulsi: 67' Pavlovic (M)

Recupero: 2' 1T - 4' 2T