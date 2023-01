La Lazio si prepara senza Immobile, il Messaggero: "Felipe nel tridente delle meraviglie"

MilanNews.it

La Lazio sarà la prossima avversaria del Milan martedì allo stadio Olimpico, nel match valido per l'ultima giornata del girone di andata. I biancocelesti, reduci dalla vittoria in Coppa Italia contro il Bologna, saranno orfani del loro centravanti e giocatore simbolo Ciro Immobile. Nelle ultime uscite però, senza la punta, si è affermato con buoni risultati il tridente Pedro-Felipe Anderson-Zaccagni. Ecco perché Il Messaggero di questa mattina titola: "Il bomber Felipe nel tridente delle meraviglie". Come falso 9 è la seconda gara consecutiva a segno per il brasiliano, la terza in totale. Sarà lui a guidare l'attacco leggero e senza punti di riferimento contro il Milan.