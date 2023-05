La moviola della Gazzetta: c'è il contatto Zanoli-Theo, giusto il rigore per il Milan su Leao

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Questa il commento alla moviola di Milan-Sampdoria 5-1 da parte della Gazzetta dello Sport: "Al 5’ Djuricic giù in area ma dopo il netto anticipo di Thiaw. Il penalty check all’8 Zanoli-Hernandez è derubricato da Fourneau e il Var Di Martino come normale contatto di gioco: decisione dubbia, pare esserci incrocio di gambe sinistre. Netto il rigore su Leao al 27’, Gunter in scivolata col sinistro sul sinistro del portoghese (ok solo giallo, fallo “genuino” alla ricerca della palla)".