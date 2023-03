La prima pagina del CorSport: "La "povera" Italia in cima all'Europa"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport oggi in taglio alto titola sul sorteggio di Nyon dei quarti di finale e degli abbinamenti in semifinale di Champions Leauge. Il quotidiano scrive così con ironia: "La "povera" Italia in cima all'Europa". Solo l'Italia si presenta ai blocchi di partenza dei quarti con tre squadre in gioco: Milan, Napoli e Inter. Le tre compagini sono le tre che hanno speso meno tra le otto in gioco nella massima competizione europea, un dato significativo.