La prima pagina del QS: "Nelle mani di Onana e Tatarusanu"

E' proprio vero che in pochi mesi può cambiare tutto. Se riavvolgiamo il nastro a inizio settembre, quando ci fu il derby di andata, il Milan era sicuro di sè e fresco Campione d'Italia, favorito per la vittoria nella stracittadina. Oggi è tutto ribaltato e i rossoneri sembrano un po' l'ombra di se stessi. Ma c'è anche qualcos'altro di diverso che questa mattina viene messo in risalto in prima pagina dal QS: "Nelle mani di Onana e Tatarusanu". Già, a settembre i portieri di Inter e Milan erano Handanovic e Maignan: domenica, per motivi diversi, non ci saranno. Dunque le milanesi si affidano a questi uomini: e se i nerazzurri hanno fatto diventare il camerunense un titolare, lo stesso non si può dire dell'estremo difensore rumeno che è solo il sostituto ed è finito spesso nell'occhio del ciclone.