La Repubblica: "Il Milan sorride con Camarda ma senza Leao"

Il Milan vince contro il Club Brugge, il come sarà oggetto di discussione all'interno di Milanello. L'importante era conquistare i tre punti, quindi l'obiettivo è alla fine stato raggiunto.

Delusione della serata Rafael Leao, non tanto per la prestazione in sé, che non è stata chissà quanto insufficiente, ma per il fatto che dopo la panchina contro l'Udinese il numero 10 del Milan non è riuscito a sfruttare a dovere l'occasione che gli è stata concessa da Paulo Fonseca, che nel post partita ha disinnescato ogni possibile ordigno non parlando di alcun "caso".

Quella di ieri, comunque, è stata anche la serata di Francesco Camarda, entrato nella storia per essere l'esordiente italiano più giovane in Champions League. E per centimetri non scriveva anche un'altra pagina di questa importantissima competizione, diventando il più giovane marcatore di sempre. Ed è sulla partita di ieri che questa mattina La Repubblica ha scritto, titolando: "Il Milan sorride con Camarda ma senza Leao".