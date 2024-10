La Repubblica su Bologna-Milan: "Match in bilico, ipotesi campo neutro"

La Lega Serie A è alle prese con un'altra grana che riguarda Bologna-Milan, match in programma domani alle ore 18 al Dall'Ara. Nella giornata di ieri il sindaco della città emiliana ha rinviato la partita con un'ordinanza per motivi di ordine pubblico, ma da via Rosellini si oppongono e studiano il modo per far giocare comunque la gara. Tra le ipotesi sul tavolo ci sono le porte chiuse o il campo neutro.

Ne parla oggi in prima pagina l'edizione di Bologna de La Repubblica: "Bologna-Milan in bilico, ipotesi campo neutro".