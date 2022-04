La Repubblica sulla volata finale: "Milan e Inter si giocano tutto in quattro partite"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La sconfitta del Napoli a Empoli ha allontanato i partenopei dal sogno scudetto, salvo clamorosi miracoli o suicidi di chi sta davanti. La seguente sconfitta dell'Inter ha alimentato una lotta tra i nerazzurri e il Milan che, già di suo, si annunciava come molto combattuta. Oggi la Repubblica titola così: "Milan e Inter si giocano tutto in quattro partite". Il prossimo mese sarà infatti decisivo anche perché le due contendenti principali allo scudetto incroceranno squadre che giocano per l'Europa, per la salvezza o semplicemente per l'onore. Il Milan ospita la Fiorentina domenica, poi sarà a Verona, in casa con l'Atalanta e chiuderà a Reggio contro il Sassuolo. La rincorsa dell'Inter parte invece da Udine questo fine settimana, poi in casa con l'Empoli, a Cagliari e infine di nuovo a San Siro contro la Samp. Il quotidiano generalista specifica che in caso di arrivo a pari punti, la spunterebbe il Milan in virtù dei confronti diretti a proprio favore.