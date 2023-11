La ricerca del centravanti, il CorSport: "Il Milan cerca punte: Gimenez e Adams"

Non servirà rimpolpare solo il reparto difensivo a gennaio, il Milan dovrà occuparsi di trovare anche un attaccante che sia una valida alternativa di Giroud e che gli possa diventare anche complementare. Jovic di certo non sta brillando in questo senso. Il Corriere dello Sport oggi a due nomi in particolare: "Il Milan cerca punte: Gimenez e Adams". Nella lista della dirigenza rossonera uno dei più seguiti è il messicano Santiago Gimenez, classe 2001, attaccante del Feyenoord che in questa stagione sta facendo benissimo: già 13 gol in 12 gare di Eredivisie a cui vanno aggiunti due gol in Champions League.

Il suo contratto scade nel 2027 ed è più probabile un tentativo estivo ma certo è che il giocatore piace e ha anche il passaporto italiano. L'alternativa più concreta per gennaio però si chiama Akor Adams, centravanti nigeriano classe 2000 del Montpellier. L'africano è protagonista dell'avvio di stagione in Ligue 1 con 7 gol in 11 gare. A fare da garanzia anche una cifra per il trasferimento più contenuta: circa 15 milioni di euro.