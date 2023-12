La seconda stella dista anni luce, la Gazzetta: "Il Milan crolla a -9"

Seconda stella a destra, questo è il cammino: ma il Milan sta andando a sinistra. Una facile citazione, con una piccola variante sul tema, per introdurci a quello che era l'obiettivo di inizio stagione rossonero e che oggi invece sembra già diventato un traguardo difficilmente raggiungibile: lo scudetto numero 20. Nel calcio tutto è possibile ma sarebbe necessario cambiare rotta adesso e non voltarsi più indietro, sperando in passi falsi o flessioni di quelle davanti.

La Gazzetta dello Sport questa mattina titola: "Mago Muriel: il Milan crolla a -9". Tanti sono i punti di distacco da un Inter che invece si dimostra ordinata, compatta e micidiale. Il distacco è ampio anche dalla Juventus seconda che ora ha un vantaggio di sette punti sui rossoneri. Nell'occhiello della rosea si legge: "Pioli paga l'emergenza ma è un Diavolo senz'anima". Gli infortuni sono un'attenuante ma non una giustificazione: i rossoneri si sono sfaldati un'altra volta nel secondo tempo e questo non dipende dagli infortuni. Anche perché nelle stagioni passate il Milan aveva dimostrato di saper affrontare determinate situazioni anche senza i suoi giocatori migliori.