La soluzione ad una squadra troppo sbilanciata. Tuttosport: "Milan, prove di doppio mediano"

vedi letture

In questa, come d'altronde anche nella scorsa stagione, il Milan ha dimostrato di essere particolarmente fragile in difesa. Lo conferma non solo il fatto che tra le prime 10 squadre di questo campionato quella rossonera è la seconda peggiore dietro quella dell'Udinese, decimo in classifica, ma anche il fatto che nelle ultime 4 uscite stagionali il Milan ha subito una media di due gol a partita.

E per questo finale di stagione Conceiçao ha intenzione di cercare di riequilibrare la sua squadra, come scritto questa mattina anche da Tuttosport "Prove di doppio mediano". L'idea dell'allenatore portoghese è infatti quella di provare Bondo vicino a Fofana così da liberare Reijnders, facendolo di conseguenza tornare in trequarti.