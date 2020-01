La Stampa: "Il Milan ci crede: ok a Brescia"

C'è spazio anche per i rossoneri sulla prima pagina dell'edizione odierna del quotidiano La Stampa, che scrive: "Il Milan ci crede: ok a Brescia". Il giornale torinese approfondisce l'argomento a pagina 34, titolando: "Decollo Milan". Quarto successo consecutivo, considerando la Coppa Italia, per la squadra di Pioli, che passa anche a Brescia pur soffrendo: la terza vittoria di fila in campionato - si legge - vale il sesto posto e la zona Europa.