La Stampa, Serie A: "Il piano B: in un mese scudetto, Europa e retrocessione"

"Il piano B dei play-off o play-out: in un mese scudetto, Europa e retrocessione". Questo il titolo che La Stampa utilizza nel taglio alto della prima pagina per affrontare il tema della ripartenza della Serie A. In caso di ripresa ritardata o di stop, la nuova idea scuote il pallone: un mese a eliminazione. Tre fasce per obiettivi e l'intero campionato - si legge a pagina 28 - coinvolto nelle gare.