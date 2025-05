La telenovela panchina. Il CorSera: "Furlani: fiducia in Conceiçao. Il tecnico: un giorno parlerò io"

Milan-Bologna, atto primo. La formazione di Sergio Conceiçao è riuscito a battere quella di Vincenzo italiano nella prova generale in campionato, ma il tecnico rossonero è il primo a sapere che la partita che conta, l'unica che in parte può rendere meno amara questa stagione, è quella di mercoledì in finale di Coppa Italia.

E chissà che vincendo il secondo trofeo della stagione dopo la Supercoppa di Riyad Sergio Conceiçao non venga confermato, argomento però piuttosto delicato sul quale sia il diretto interessato che Giorgio Furlani, ai microfoni di Sky Sport, hanno toccato nel pre e post partita di Milan-Bologna. In merito a questo Il Corriere della Sera ha titolato: "Furlani: fiducia in Conceiçao. Il tecnico: un giorno parlerà io".