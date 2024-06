Le alternative sfumano? Tuttosport: "Su David in pole il Chelsea, Guirassy ostacolo Dortmund"

Il Milan ha la priorità di prendere un nuovo attaccante: un'esigenza che c'era almeno anche l'anno scorso ma che non è stata successivamente soddisfatta, oggi con l'addio di Giroud è più che mai impellente portarsi a casa un nuovo numero 9. Le cose per Joshua Zirkzee, obiettivo principale rossonero, non stanno andando benissimo per il momento: i rossoneri sono disposti a pagare la clausola da 40 milioni ma non hanno intenzione di bonificare 15 milioni di commissioni all'agente Kia Joorabchian. Il risultato è una trattativa in fase di stallo.

E ora su Zirkzee sembra fare sul serio il Manchester United: per tutte queste ragioni il Milan deve cominciare a guardarsi intorno. Il problema è che anche per diverse alternative sulla lista potrebbero essere ormai troppo tardi... Scrive questa mattina Tuttosport: "Su David ora è in pole il Chelsea. Guirassy, l'ostacolo è il Dortmund". Jonathan David, attaccante canadese seguito da tempo dal Milan, sembra nel mirino dei Blues, mentre il centravanti guineano dello Stoccarda - con una clausola di 17.5 milioni - è indirizzato verso il Borussia Dortmund.