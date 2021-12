Sarà una grande notte di Champions League per le due milanesi. Il QS in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina a rossoneri e nerazzurri in vista degli impegni europei di oggi. “Arriva l’ora dei giganti”, titola il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge: “Inter a Madrid per il primato, Milan col Liverpool per passare”.