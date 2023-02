Le parole di Dimvula in apertura su Tuttosport: "Per Leao c'è solo il Milan. Troviamo un accordo!"

MilanNews.it

La grande notizia di ieri in casa Milan sono state le parole di Ted Dimvula, agente di Rafael Leao, che ha di fatto smentito le voci degli ultimi giorni secondo cui la trattativa per il rinnovo del portoghese si fosse bruscamente interrotta. Oggi Tuttosport in edicola ha riportato il senso delle parole dell'agente di Rafa in prima pagina, in taglio laterale, scrivendo: "Per Leao c'è solo il Milan. Troviamo un accordo!". Poco sotto anche un aggiornamento su Zaniolo: "Zaniolo prova a ricucire ma è ancora tensione".